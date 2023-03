फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर तीन लोगों ने दिल्ली में रूसी नागरिक से की 20,000 डॉलर की ठगी, पुलिस ने शुरू की जांच

Highlights दिल्ली में एक रूसी नागरिक से बड़ी ठगी की गई है। कुछ लोगों ने फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर रूसी नागरिक से 16 लाख से उपर की ठगी कर ली। रूसी नागरिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्लीःदिल्ली में एक रूसी नागरिक से बड़ी ठगी की गई है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर रूसी नागरिक को अपना शिकार बनाया और उससे 20 हजार अमेरिकी डॉलर लेकर फरार हो गए।

समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया कि एक रूसी नागरिक, शुरलेवा डारिया ने 20,000 अमेरिकी डॉलर (16 लाख 46 हजार 240 रुपए ) की ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। रूसी नागरिक ने बतााय कि तीन लोगों ने कथित तौर पर फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर उसको ठगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, तुगलक रोड थाने में आईपीसी की धारा 419, 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

A Russian national, Shurlaeva Daria logged a complaint of being duped of 20,000 US dollars. Three men allegedly duped the victim by posing as fake crime branch officers. Case registered under sec 419, 420 & 34 of IPC at Tughlak Road Police station. Probe initiated: Delhi Police