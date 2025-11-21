2 साल पहले ऑटोरिक्शा चालक सूरज से शादी, बहन सपना से नाराज था भाई संजू, 4 लोगों के साथ मिलकर गोलियों से भूना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 21, 2025 12:28 IST2025-11-21T12:27:35+5:302025-11-21T12:28:26+5:30
रोहतकः आरोपियों के पास से दो .30 बोर की पिस्तौल, दो देसी पिस्तौल, 20 कारतूस, दो मैगजीन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।
रोहतकःहरियाणा के रोहतक में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने पर एक युवती की हत्या के आरोप में उसके भाई समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी संजू अपनी बहन के पति की हत्या की साजिश रच रहा था लेकिन उससे पहले ही बृहस्पतिवार को पुलिस ने उसे रोहतक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बुधवार शाम संजू ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अपनी बहन सपना (23) की रोहतक के काहनी गांव स्थित उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
सपना ने दो साल पहले ऑटोरिक्शा चालक सूरज से शादी की थी और इसी बात से संजू नाराज था। घटना के समय सूरज घर पर नहीं था, जबकि सूरज का भाई साहिल इस हमले में घायल हो गया। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि संजू अब सूरज की हत्या की साजिश रच रहा है। इसके बाद एक जांच चौकी बनाकर लाढ़ौत–बोहर मार्ग पर आरोपी को रोका गया।
पुलिस ने बताया कि खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में चारों आरोपी गोली लगने से घायल हो गए और उन्हें रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य तीन आरोपियों की पहचान काहनी गांव के निवासी राहुल और सोनीपत जिले के निवासी अंकित व गौरव के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार, चारों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आरोपियों के पास से दो .30 बोर की पिस्तौल, दो देसी पिस्तौल, 20 कारतूस, दो मैगजीन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सपना और सूरज ने शादी के बाद काहनी गांव छोड़ दिया था, लेकिन बाद में वे वापस वहीं रहने लगे थे।