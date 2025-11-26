बास्केटबॉल ‘हूप’ का लोहे का खंभा सीने पर गिरा, 16 वर्षीय खिलाड़ी हार्दिक की मौत, वीडियो

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 26, 2025 14:36 IST2025-11-26T14:35:12+5:302025-11-26T14:36:06+5:30

Rohtak: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घटना पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि वह पहले मामले से जुड़ी सभी जानकारियां लेंगे।

HighlightsRohtak: मृतक की पहचान 16 वर्षीय हार्दिक के रूप में हुई है।Rohtak: पुलिस के अनुसार हार्दिक ने सब-जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया था। Rohtak: लोहे के खंभे के गिरने से जुड़ी परिस्थितियों और उपकरणों की स्थिति की जांच की जा रही है।

Rohtak: हरियाणा के रोहतक में बास्केटबॉल कोर्ट पर अभ्यास के दौरान बास्केटबॉल ‘हूप’ का लोहे का खंभा सीने पर गिरने से राष्ट्रीय स्तर के एक खिलाड़ी की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि मंगलवार को हुई यह दुखद घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मृतक की पहचान 16 वर्षीय हार्दिक के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार हार्दिक ने सब-जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया था। अधिकारियों ने बताया कि लोहे के खंभे के गिरने से जुड़ी परिस्थितियों और उपकरणों की स्थिति की जांच की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को घटना पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर संवाददाताओं से कहा कि वह पहले मामले से जुड़ी सभी जानकारियां लेंगे।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 16 वर्षीय हार्दिक हूप की ओर हाथ बढ़ा रहा था और जैसे ही उसने उससे लटकने की कोशिश की, खंभा गिर गया और वह उसके नीचे दब गया। स्थानीय थाने के प्रभारी समरजीत सिंह ने बताया कि लाखन माजरा गांव के खेल परिसर में कोर्ट के किनारे बैठे अन्य खिलाड़ियों ने हार्दिक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई।

टॅग्स :crime news hindiHaryanaक्राइम न्यूज हिंदीहरियाणा