मनहूस दिन?, 20 की मौत, 61 घायल, कांगड़ा, राजनांदगांव और बर्दवान में हादसा

Highlights दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। चामुंडा-धर्मशाला मार्ग पर अनियंत्रित हो गया और खाई में गिर गया। माता चामुंडा देवी मंदिर से पंजाब में मोगा लौट रहा था, जिसमें श्रद्धालु सवार थे।

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जदरांगल के पास एक पिकअप ट्रक के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार पंजाब के चार लोगों की मौत हो गई जबकि 25 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि वाहन कांगड़ा स्थित माता चामुंडा देवी मंदिर से पंजाब में मोगा लौट रहा था, जिसमें श्रद्धालु सवार थे। ट्रक इक्कू मोड़ के पास चामुंडा-धर्मशाला मार्ग पर अनियंत्रित हो गया और खाई में गिर गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि घायलों को टांडा के डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल ले जाया गया, जहां तीन अन्य श्रद्धालुओं की मौत हो गयी।

उन्होंने बताया कि बाकी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि मरने वालों की पहचान मोगा जिले के भगीके गांव निवासी किरण (35), सुखजिंदर सिंह (35), जगसीर सिंह (38) और परमजीत कौर (35) के तौर पर की गयी है। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।

बंगाल के बर्दवान में ट्रक से बस की टक्कर में बिहार के 10 श्रद्धालुओं की मौत, 35 घायल

पश्चिम बंगाल के बर्दवान शहर में शुक्रवार को एक बस के सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा जाने से बिहार के 10 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई तथा 35 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बिहार के पूर्व चम्पारण जिले में मोतिहारी के रहने वाले ये श्रद्धालु दक्षिण 24 परगना जिले में गंगासागर से घर लौट रहे थे, तभी पूर्व बर्दवान जिले में फगुआपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर यह दुर्घटना हुई।

उन्होंने बताया कि मृतकों में आठ पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि छह बच्चों समेत घायलों को बर्दवान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लग्जरी बस में 45 लोग सवार थे। उनके परिवारों से संपर्क करने के प्रयास किए जा रहे हैं।’’ तीर्थयात्रियों ने आठ अगस्त को मोतिहारी से अपनी यात्रा शुरू की थी। सबसे पहले वे देवघर गए और फिर गंगासागर गए थे।

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सड़क दुर्घटना में छह की मौत, एक घायल

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई तथा एक अन्य घायल हो गया। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया जिले के बागनदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिरचारी गांव के करीब ट्रक की चपेट में आने से कार सवार छह लोगों आकाश मौर्या (28), गोविंद (33), अमन राठौर (26), नितिन यादव (34), संग्राम केशरी तथा एक अन्य की मृत्यु हो गई तथा सागर यादव घायल हो गया।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी सात लोग एक कार में सवार होकर उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी के दर्शन के लिए रवाना हुए थे। आज सुबह लगभग पांच बजे जब वह राजनांदगांव के चिरचारी गांव के करीब पहुंचे तब वाहन चालक को झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर सड़क के दूसरी ओर एक ट्रक से टकरा गई।

उन्होंने बताया कि इस घटना में पांच लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तब पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया तथा शवों और घायलों को करीब के गांव छुरिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया।

जहां चिकित्सकों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में छह लोगों की मौत हुई है तथा घायल एक व्यक्ति को राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

