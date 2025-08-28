9.19 करोड़ रुपये राजस्व नुकसान, कंपनी निदेशक विनय कुमार और चीनी नागरिक एलिस ली उर्फ ​​ली टेंगली ने गलत किया रिटर्न, अरेस्ट

Highlights आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दुर्गेश नंदिनी की अदालत में पेश किया गया। महिला ने हंगामा किया और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की भी की।

मेरठः उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से नौ करोड़ रुपये से अधिक की, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चोरी के एक कथित मामले में गिरफ्तार एक कंपनी के प्रबंध निदेशक और उसकी चीनी सहयोगी को एक स्थानीय अदालत ने एक सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष लोक अभियोजक लक्ष्य कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्रीय जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने मेसर्स 'टेन टेक एलईडी डिस्प्ले प्राइवेट लिमिटेड' की जांच के दौरान कर चोरी का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि कंपनी के निदेशक विनय कुमार और चीनी नागरिक एलिस ली उर्फ ​​ली टेंगली ने कथित तौर पर गलत कर श्रेणियों के तहत रिटर्न दाखिल किया जिससे लगभग 9.19 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि दोनों को बुधवार को मेरठ में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) दुर्गेश नंदिनी की अदालत में पेश किया गया।

जहां से उन्हें एक सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिंह ने बताया कि अदालत में पेशी के दौरान चीनी महिला ने अपना चेहरा ढका हुआ था। मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश कर रही महिला ने हंगामा किया और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की भी की।

Web Title: Revenue loss Rs 9-19 crore, company director Vinay Kumar and Chinese citizen Alice Li alias Li Tengli filed wrong returns, arrested noida polcie