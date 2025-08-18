40 साल के भुगलू तिग्गा ने 5 वर्षीय बच्ची से किया बलात्कार, बच्ची को अकेला पाकर घर में घुसा और निर्माणाधीन मकान में ले जाकर...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 18, 2025 14:18 IST2025-08-18T14:17:27+5:302025-08-18T14:18:10+5:30

रांची से लगभग 35 किलोमीटर दूर माण्डर पुलिस थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर हुई, जब बच्ची के माता-पिता खेत में काम कर रहे थे।

Ranchi 40-year-old Bhuglu Tigga rape 5-year-old girl entered house girl alone took her house under construction | 40 साल के भुगलू तिग्गा ने 5 वर्षीय बच्ची से किया बलात्कार, बच्ची को अकेला पाकर घर में घुसा और निर्माणाधीन मकान में ले जाकर...

सांकेतिक फोटो

Highlightsआरोपी भुगलू तिग्गा (40) को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया।बच्ची के माता-पिता खेत में काम करने गए थे।वह (बच्ची) घर के बाहर खेल रही थी।

रांचीः झारखंड के रांची जिले में पांच वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने को लेकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना राज्य की राजधानी से लगभग 35 किलोमीटर दूर माण्डर पुलिस थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर हुई, जब बच्ची के माता-पिता खेत में काम कर रहे थे।

माण्डर थाना प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी भुगलू तिग्गा (40) को रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता की रविवार शाम मेडिकल जांच कराई गयी। कुमार ने बताया कि पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, बच्ची के माता-पिता खेत में काम करने गए थे और वह (बच्ची) घर के बाहर खेल रही थी।

उन्होंने बताया कि आरोपी बच्ची को अकेला पाकर उसके घर के पीछे स्थित एक निर्माणाधीन मकान में ले गया और उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। कुमार ने बताया कि प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने रविवार शाम आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

Web Title: Ranchi 40-year-old Bhuglu Tigga rape 5-year-old girl entered house girl alone took her house under construction

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindiJharkhandRanchiक्राइम न्यूज हिंदीझारखंड