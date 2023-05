राजस्थान में दिल-दहला देने वाली वारदात; बुजुर्ग महिला की हत्या कर शख्स ने खाया उसका मांस, आरोपी गिरफ्तार

By अंजली चौहान | Published: May 28, 2023 10:53 AM

राजस्थान में एक युवक ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और उसके बाद उसने महिला का मांस खाया। पुलिस के अनुसार, शख्स खास बीमारी से पीड़त है और उसे गिरफ्तार कर उसका इलाज कराया जा रहा है।

फाइल फोटो