Rajasthan News: पाक-भारत बॉर्डर पर क्षत-विक्षत हालत में मिला लड़का-लड़की का शव, पाकिस्तानी सिम मिलने से अलर्ट

Rajasthan News: पाकिस्तान की सीमा से लगे राजस्थान के जैसलमेर में दो लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि भारत-पाकिस्तान सीमा के पास रेत के टीलों पर दो सड़ी-गली लाशें मिलीं, जिनमें एक नाबालिग लड़की और एक युवक शामिल हैं। ये शव कथित तौर पर एक सप्ताह पुराने हैं और तनोट और साधेवाला इलाके में भारतीय सीमा के अंदर करीब 10 से 12 किलोमीटर अंदर पाए गए।

समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, युवक और लड़की दोनों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल सिम और पहचान पत्र मिले हैं, जिससे उनकी पाकिस्तानी नागरिकता की पुष्टि हुई है।

पहचान पत्र के अनुसार दोनों की उम्र 20 वर्ष से कम थी। युवक की पहचान रवि कुमार (18) और युवती की पहचान शांति बाई (15) के रूप में हुई है। आशंका है कि वे करीब एक सप्ताह पहले सीमा पार कर भारत में घुसे होंगे। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

बीएसएफ ने पूरे सीमा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ के कोई निशान या पदचिह्न नहीं मिले हैं।

