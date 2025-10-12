जयपुर-सीकर में 2 परिवारों के 8 लोगों ने किया आत्महत्या, फ्लैट से बदबू आने के बाद पड़ोसी ने किया शिकायत, आखिर क्यों
Rajasthan: करणी विहार के थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि रूपेंद्र शर्मा (63), पत्नी सुशीला शर्मा (58) और बेटे पुलकित शर्मा (32) मृत पाए गए। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कल रात जहर खा लिया था।
जयपुरः राजस्थान के जयपुर और सीकर जिले में दो परिवारों के आठ लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जयपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनकी पत्नी और बेटे ने किराए के मकान में कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, शनिवार सुबह जब उनके कमरे का दरवाजा देर तक नहीं खुला तो मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने दरवाजा तोड़कर शवों को बरामद किया। करणी विहार के थानाधिकारी हवा सिंह ने बताया कि रूपेंद्र शर्मा (63), उनकी पत्नी सुशीला शर्मा (58) और उनके बेटे पुलकित शर्मा (32) मृत पाए गए। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने कल रात जहर खा लिया था।
थानाधिकारी ने बताया, “प्राथमिक जांच से पता चला कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और मामले की जांच जारी है।” वहीं सीकर में एक महिला ने पति से विवाद के बाद अपने चार बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि परिवार यहां एक फ्लैट में रहता था।
सीकर सदर थानाधिकारी इंद्राज मरोदिया ने बताया, “इमारत के अन्य निवासियों ने शनिवार सुबह महिला के फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची और गेट खोला। फ्लैट में किरण (35), बेटा सुमित (18), आयुष (चार) व अवनीश (तीन) और बेटी स्नेहा (13) के सड़े-गले शव मिले।” उन्होंने बताया कि संदेह है कि परिवार ने दो-तीन दिन पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अधिकारी ने बताया कि महिला के परिजनों को मामले की सूचना दे दी गई है।