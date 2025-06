क्या सोनम ने पति की हत्या के लिए काले जादू का सहारा लिया? राजा रघुवंशी की मां का बड़ा आरोप

Raja Raghuvanshi Murder Case:इंदौर के निवासी राजा रघुवंशी मामले में उनकी मां ने बहू सोनम रघुवंशी पर नए आरोप लगाए है। बुधवार को उनकी मां ने मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। राजा रघुवंशी की मां के मुताबिक, सोनम ने काला जादू किया होगा और मुमकिन है मानव बलि भी दी होगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि हत्या की साजिश के पीछे कुछ ज्योतिषीय कारण भी हो सकते हैं।

दरअसल, मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह और तीन अन्य को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के रहने वाले इस जोड़े की शादी 11 मई को हुई थी और वे 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे। राजा रघुवंशी की मां ने आरोप लगाया है कि सोनम ने राजा और यहां तक ​​कि परिवार के अन्य सदस्यों पर भी काला जादू की थीं।

उन्होंने कहा, "सोनम ने हम सभी पर जादू जैसा कुछ किया था।" उन्होंने कहा, "लोग इस बारे में बात करते थे, लेकिन हमने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। अब हम अपनी आँखों से सच्चाई देख रहे हैं।"

उन्होंने आगे दावा किया कि दंपति असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर गए थे और तब से सोनम ने राजा रघुवंशी से एक हार पहनने को कहा, जो कथित तौर पर काले जादू की रस्मों से जुड़ा हुआ है।

मानव बलि का संदेह राजा रघुवंशी की माँ ने आगे कहा कि राजा की हत्या 'ग्यारस' - चंद्र पखवाड़े के 11वें दिन - एक तिथि को की गई थी, जिसे कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण माना जाता है, और उन्हें संदेह है कि सोनम ने मानव बलि की योजना बनाई होगी। उन्होंने आरोप लगाया, "ऐसा लगता है कि उसका मानव बलि देने का इरादा था।"

#WATCH | Raja Raghuvanshi murder case | Indore (MP): After Sonam's brother Govind met her, Raja Raghuvanshi's mother, Uma Raghuvanshi, says, "...Govind said that Sonam should be hanged. He is pained for Raja, not Sonam...Govind is not at fault."



