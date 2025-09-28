पुत्तूर बलात्कार-धोखाधड़ी मामला: भाजपा नेता और नगरपालिका परिषद सदस्य पीजी जगनिवास राव का बेटा कृष्णा ही शिकायतकर्ता महिला के बच्चे का जैविक पिता, डीएनए में खुलासा
Puttur rape-fraud case: पांच जुलाई को शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार करने और यौन संबंध बनाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
मंगलुरुः कर्नाटक पुलिस ने रविवार को कहा कि डीएनए जांच से पुष्टि हुई है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पुत्तूर शहर नगरपालिका परिषद के सदस्य पीजी जगनिवास राव का बेटा कृष्णा जे राव ही बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले में शिकायतकर्ता महिला के बच्चे का जैविक पिता है। इस मामले में आरोप है कि इंजीनियरिंग के छात्र कृष्णा राव ने अपनी पूर्व सहपाठी से शादी का वादा करके उसका यौन उत्पीड़न किया। महिला ने इसी साल 28 जून को बच्चे को जन्म दिया। जांचकर्ताओं ने कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट एक अहम सबूत साबित होगी।
राव को पांच जुलाई को शादी का झांसा देकर बार-बार बलात्कार करने और यौन संबंध बनाने से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की गिरफ्त से बचने में राव की मदद करने के आरोप में उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया था।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने तीन सितंबर को कृष्णा राव को जमानत दे दी थी और कहा था कि संबंध “सहमति से बनाए गए प्रतीत होते हैं।” पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अपनी जांच पूरी कर ली है और आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले को और मजबूत करती है।
शिकायत के मुताबिक, राव और महिला एक-दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे। महिला ने आरोप लगाया कि राव ने 2024 के अंत में शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने कहा कि जब वह गर्भवती हो गई, तो राव के परिवार ने पहले तो शादी के लिए हामी भरी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया, जिसके बाद उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।