प्रेमी के साथ बलिहारचंडी मंदिर के पास बैठी थी 19 वर्षीय प्रेमिका, 4 ने तस्वीरें खींची, वीडियो बनाए और डिलीट करने के बदले में पैसे मांगे, नहीं देने पर प्रेमी को पेड़ में बांध सामूहिक रेप
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 16, 2025 14:11 IST2025-09-16T14:10:53+5:302025-09-16T14:11:50+5:30
सरकार को बलिहारचंडी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
भुवनेश्वरः ओडिशा के पुरी में समुद्र तट के पास कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले के एक और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक प्रतीक सिंह ने बताया कि 19 वर्षीय युवती अपने प्रेमी के साथ बलिहारचंडी मंदिर के पास बैठी थी तभी स्थानीय युवकों के एक समूह ने उनकी तस्वीरें खींची और वीडियो बनाए और उन्हें डिलीट करने के बदले में पैसे मांगे। सिंह ने बताया कि जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया तो दो युवकों ने युवती के साथ बलात्कार किया, जबकि अन्य ने उसके प्रेमी के साथ मारपीट की और उसे एक पेड़ से बांध दिया।
घटना शनिवार दोपहर के करीब हुई लेकिन शिकायत पुरी सदर थाने में सोमवार शाम को दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि घटना के सिलसिले में तीन लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में वे दो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने युवती के साथ बलात्कार किया था।
बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता और क्षेत्र के पूर्व विधायक संजय दास बर्मा ने इस घटना को लेकर राज्य की भाजपा नीत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को बलिहारचंडी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।
इसी तरह की एक अन्य घटना में, 15 जून को गंजम जिले के प्रसिद्ध गोपालपुर समुद्र तट पर कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस मामले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यह घटना ब्रह्मगिरि थाना क्षेत्र में बलिहारचंडी मंदिर के पास दोपहर के समय हुई, जब युवती और उसका पुरुष साथी कुछ समय बिताने के लिए मंदिर के पास एक जगह गए थे।
हालांकि, स्थानीय युवकों के एक समूह ने उन दोनों की तस्वीरें खींच लीं और उनके वीडियो बना लिये तथा उनसे पैसे मांगे। पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह ने ब्रह्मगिरि पुलिस थाने में पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी का हवाला देते हुए ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘जब उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो समूह के दो लोगों ने छात्रा के साथ बलात्कार किया।’’
पुलिस ने बताया कि समूह के अन्य सदस्यों ने सामूहिक बलात्कार से पहले पीड़िता के पुरुष साथी के हाथ बांध दिए थे। उन्होंने बताया कि हालांकि यह घटना शनिवार को हुई थी, लेकिन पीड़िता ने कथित यौन उत्पीड़न के सदमे से उबरने के बाद सोमवार शाम को प्राथमिकी दर्ज कराई।
एसपी ने बताया कि महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। यह घटना 15 जून को गंजाम जिले के गोपालपुर समुद्र तट पर हुए एक अन्य बलात्कार की घटना से मिलती-जुलती है। उस सामूहिक बलात्कार के सिलसिले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था।