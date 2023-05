खौफनाक वीडियो: पहले सौतेली मां ने नाबालिग बेटी का करवाया अपहरण, फिर की हत्या; लाश को बाल्टी में रख खाई में फेंक आई

Highlights पंजाब का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक सौतेली मां को बेटी की हत्या कर उसकी लाश को बाल्टी में रख कर ले जाते हुए देखा गया है। घटना के सामने आने के बाद मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर दी है।

चंड़ीगढ़:पंजाब के अमृतसर के गरिंडा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है। खबरों के अनुसार, एक सौतेली मां द्वारा एक बच्ची की हत्या कर उसे बाल्टी में करके ले जाने का एक वीडियो सामने आया है। घटना की जानकारी मिलती ही इलाके में सनसनी फैल गई है और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है।

हालांकि हत्या के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस इस मामले में महिला के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने जा रही है। इस घटना के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है जिसमें से एक वीडियो को एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

सोशल मीडिया पर वायरल दो वीडियो में से पहले वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ लोगों द्वारा एक नाबालिग को बाइक पर बैठाकर उसे अगवा किया जा रहा है। जारी वीडियो में आरोपी बाइक पर बैठे लड़की को बीच में बैठाकर एक चौराहे को पार कर रहे है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद बच्ची के अपहरण का खुलासा हो पाया है।

A 7-year-old girl was abducted by bike-borne youths while she going for tution in Amritsar's Rampura village. pic.twitter.com/WGg3WIRGLm

वहीं दूसरे वीडियो में यह देख गया है कि लड़की की सौतेली मां बच्ची हत्या के बाद उसके शव को बाल्टी में भर कर कहीं ले जा रही है। वीडियो में महिला को काफी तेज से चलते हुए देखा गया है और यह भी दिख रहा है कि बाल्टी का वजन ज्यादा होने के कारण महिला को चलने में काफी दिक्कत भी हो रही है।

#UPDATE: The 7-year-old girl who was abducted yesterday from Rampura village in #Amritsar, was killed by her step mother and was also seen in the CCTV footage taking the girl child body carried away in a bucket. https://t.co/3D2vvLdSpepic.twitter.com/qzcYOFr6DC