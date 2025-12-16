Punjab: मोहाली में कबड्डी प्लेयर की हत्या, कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोलीबारी; चौंकाने वाला वीडियो वायरल

Mohali kabaddi player murder: पंजाब के मोहाली में एक चौंकाने वाली घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोलीबारी की घटना दिखाई गई है जिसके एक खिलाड़ी को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। कबड्डी खिलाड़ी राणा बालाचौरीया गोलीबारी में पहले घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई।

यह घटना सेक्टर 82 में हुई, जहां 30 वर्षीय खिलाड़ी, जिनका असली नाम कंवर दिग्विजय सिंह है, ने एक कबड्डी इवेंट आयोजित किया था, जिसमें उन्हें भी खेलना था। कांग्रेस नेता और हॉकी दिग्गज परगट सिंह द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में वह पल दिखाया गया है जब मैच चल रहा था और गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। क्लिप में दर्शक डर के मारे भागते हुए दिख रहे हैं।

यही क्लिप पार्टियों और नेताओं के आधिकारिक हैंडल द्वारा भी शेयर की गई थी।

49-सेकंड की क्लिप के साथ अपनी पोस्ट में, परगट सिंह ने लिखा, "पंजाब की कानून व्यवस्था नए निचले स्तर पर पहुंच गई है।" उन्होंने यह भी कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में गोलियों की आवाज़ सुनाई देना इस बात का संकेत है कि राज्य नियंत्रण खो रहा है।

दिग्विजय सिंह उर्फ ​​राणा बालाचौरीया को शाम 6:05 बजे मोहाली के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके सिर और चेहरे पर चोटें आई थीं।

Kabaddi player Rana Balachauria shot dead during the Live Sohana Kabaddi Cup held in Mohali, Punjab today. Attackers reportedly approached under the pretext of a selfie before opening fire. Punjabi singer Mankirt Aulakh was expected to perform at the event but had not arrived… pic.twitter.com/QIjFliRbpO — Taruni Gandhi (@TaruniGandhi) December 15, 2025

प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि पुरुषों का एक समूह महिंद्रा बोलेरो गाड़ी में कार्यक्रम स्थल पर आया और उस समय मैदान में खेल रही टीमों पर गोलियां चलाईं; और भाग गए।

इस बीच, भाजपा की चंडीगढ़ इकाई ने भी अपने एक्स हैंडल पर वही क्लिप शेयर करते हुए कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का दावा किया।

भाजपा ने संदीप नांगल अंबियान की हत्या का हवाला दिया

उन्होंने कहा कि पहले भी कबड्डी खिलाड़ियों की हत्याओं के साथ एक स्पष्ट पैटर्न दिख रहा है। भाजपा ने संदीप नांगल अंबियान और तेजपाल सिंह पर हुए हमलों का हवाला देते हुए कहा कि खिलाड़ी आसान निशाना बन रहे हैं।

पोस्ट में लिखा था, जिसमें AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली स्थित नेतृत्व पर आरोप दोहराया गया था, "भगवंत मान के अक्षम नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल के दिल्ली से रिमोट-कंट्रोल शासन के तहत, पंजाब की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।"

पुलिस टीमों ने हमलावरों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है और एक मामला दर्ज किया गया है।

