Punjab: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 4 गिरफ्तार; 7 पिस्तौल बरामद

Punjab: पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में बुधवार को पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े चार अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह जानकारी पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने दी। अधिकारी के अनुसार, मुठभेड़ डेरा बस्सी–अंबाला राजमार्ग पर स्थित ‘स्टील स्ट्रिप्स टावर्स’ के पास हुई। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बताया कि विदेश में बैठे गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के ये गुर्गे चंडीगढ़ क्षेत्र (मोहाली व पंचकूला समेत) और पटियाला क्षेत्र में लक्षित हमलों की साजिश रच रहे थे।

अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से सात .32 कैलिबर पिस्तौल और 70 कारतूस बरामद किए गए। डीजीपी यादव ने ‘एक्स’ पर जानकारी दी कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक गिरोह के सदस्य विदेश में रह रहे अपने आकाओं के निर्देश पर काम कर रहे थे।

Major Terror Plot Foiled



In a major breakthrough, Anti-Gangster Task Force (#AGTF) and SAS Nagar Police apprehends four operatives of foreign-based gangster Goldy Dhillon of the Lawrence Bishnoi gang after an exchange of fire near Steal Strips Towers on the Dera Bassi–Ambala… pic.twitter.com/OslZN1UW1A — DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) November 26, 2025

पुलिस के अनुसार, राजमार्ग किनारे स्थित एक घर में छिपे आरोपियों ने घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गिरोह के दो सदस्य गोली लगने से घायल हो गए। आरोपियों को पंजाब पुलिस की ‘एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स’ और साहिबजादा अजीत सिंह नगर पुलिस ने संयुक्त रूप से गिरफ्तार किया।

Web Title: Punjab Four henchmen of gangster living abroad arrested after encounter seven pistols recovered