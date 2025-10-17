पंजाब के DIG हरचरण सिंह भुल्लर की घूसखोरी, CBI को मिले 5 करोड़ रुपये और 1.5 किलो सोना; जानें कैसे हुआ खुलासा
By अंजली चौहान | Updated: October 17, 2025 11:27 IST2025-10-17T11:26:44+5:302025-10-17T11:27:14+5:30
Punjab DIG Case: सीबीआई ने रोपड़ डीआईजी के कार्यालय और आवास से 5 करोड़ रुपये नकद, 1.5 किलोग्राम सोना, विलासिता की वस्तुएं और आग्नेयास्त्र भी बरामद किए।
Punjab DIG Case: पंजाब के शीर्ष पद के अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से लगभग 5 करोड़ रुपये नकद, 1.5 किलो सोना, कई लग्जरी कारें और अन्य संपत्तियाँ बरामद की हैं।
भुल्लर को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रोपड़ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक भुल्लर को एक कबाड़ व्यापारी से 5 लाख रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्होंने यह रिश्वत उसके खिलाफ एक मामले को निपटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए ली थी कि उसके व्यवसाय के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई न हो।
शिकायतकर्ता को पहली किस्त के लिए भुल्लर के मोहाली कार्यालय में बुलाया गया था, तभी सीबीआई ने दबिश दी। डीआईजी से जुड़े एक बिचौलिए, किरशनु को भी गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारियों के बाद, सीबीआई ने पंजाब और चंडीगढ़ में भुल्लर से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली, जहाँ से 15 से ज़्यादा संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज़, दो लग्ज़री कारों (मर्सिडीज़ और ऑडी) की चाबियाँ, 22 लग्ज़री घड़ियाँ, कई लॉकरों की चाबियाँ, 40 लीटर आयातित शराब और एक डबल बैरल बंदूक, एक पिस्तौल, एक रिवॉल्वर और गोला-बारूद से भरी एक एयरगन सहित कई हथियार बरामद हुए।
बिचौलिए के पास से 21 लाख रुपये नकद बरामद हुए। दोनों आरोपियों को आज निर्दिष्ट अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि तलाशी और जाँच जारी रहेगी।
खबरों के मुताबिक, भुल्लर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में मंडी गोबिंदगढ़ के आकाश बत्ता की एक लिखित शिकायत का हवाला दिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भुल्लर ने किरशानू के माध्यम से रिश्वत और मासिक भुगतान ('सेवा-पानी') की माँग की और भुगतान न करने पर झूठे आपराधिक मामलों में फँसाने की धमकी दी।
11 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड की गई एक व्हाट्सएप कॉल से पुष्टि हुई कि भुल्लर ने किरशानू को 8 लाख रुपये लेने का निर्देश दिया था। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि अभियान की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, छापेमारी में पंजाब पुलिस का कोई भी कर्मी शामिल नहीं था।
गिरफ्तारी के बाद, पंजाब के डीआईजी को पूछताछ के लिए पंचकूला ले जाया गया। 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी ने पटियाला रेंज के डीआईजी के रूप में कार्य करने के बाद 27 नवंबर, 2024 को रोपड़ रेंज के डीआईजी का पदभार संभाला। उन्होंने सतर्कता ब्यूरो में संयुक्त निदेशक और जगराओं, मोहाली और संगरूर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में भी कार्य किया।
कम-प्रोफ़ाइल रहने के लिए जाने जाने वाले भुल्लर ने 'युद्ध नशे विरुद्ध' नशा विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वह पंजाब के पूर्व डीजीपी मेहल सिंह भुल्लर के पुत्र हैं। उन्होंने उस विशेष जाँच दल (एसआईटी) का भी नेतृत्व किया जिसने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से नशा तस्करी के आरोपों के संबंध में पूछताछ की थी।