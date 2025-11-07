Punjab: पूर्व DGP मुस्तफा के बेटे की मौत की जांच CBI के हवाले, हत्या के केस में FIR दर्ज
Punjab Aqil Akhter Murder Case: पंजाब के सेवानिवृत्त डीजीपी (मानवाधिकार) मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की रहस्यमय मौत का मामला पंचकूला पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया।
Punjab Aqil Akhter Murder Case: पंजाब का हाई प्रोफाइल केस अकील अख्तर के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मोहम्मद मुस्तफा के बेटे की कथित हत्या का मामला दर्ज किया और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाँच शुरू की। इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने स्थानीय पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) को फिर से दर्ज किया है, जिसमें मुस्तफा, उनकी पत्नी और तीन बार विधायक रहीं रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और बहू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "मृतक और उसके परिवार के बीच असंतोष पनप रहा था। 27 अगस्त को, अकील अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया था जिसमें दावा किया गया था कि उसे अपने पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंधों का पता चला है। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी माँ और बहन सहित उसका परिवार उसे मारने या झूठे मामले में फँसाने की साजिश रच रहा है।"
हरियाणा सरकार ने पिछले महीने इस मामले की सीबीआई जाँच के आदेश दिए थे। अकील मनसा देवी कॉम्प्लेक्स क्षेत्र के सेक्टर 4 स्थित अपने आवास पर बेहोशी की हालत में पाए गए थे और सेक्टर 6 स्थित सिविल अस्पताल पहुँचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार ने दावा किया कि उनकी मौत नशीली दवाओं के ओवरडोज़ के कारण हुई थी, और पोस्टमॉर्टम के बाद उनके शव को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित उनके पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया।
हालांकि, इस मामले ने तब नाटकीय मोड़ ले लिया जब मलेरकोटला निवासी और परिवार के एक परिचित शमशुद्दीन चौधरी ने अकील के 27 अगस्त के वीडियो का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराई। मुस्तफा ने कहा है कि वह और उनका परिवार जाँच में पूरा सहयोग करने को तैयार हैं।