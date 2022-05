पंजाबः ‘आप’ विधायक बलबीर सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को 11 साल पुराने मामले में तीन साल की सजा, साली से मारपीट का मामला

Highlights रिश्तेदार पर हमला करने का आरोप है। चमकौर साहिब पुलिस थाने में जून 2011 में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था।

रूपनगरः आम आदमी पार्टी (आप) के एक विधायक, उनकी पत्नी और बेटे को, 11 साल पुराने एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। पंजाब के पटियाला (ग्रामीण) से विधायक बलबीर सिंह और अन्य पर उनकी एक रिश्तेदार पर हमला करने का आरोप है।

हालांकि, रूपनगर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि इंदर सिंह ने बलबीर सिंह, उनकी पत्नी रुपिंदर कौर, बेटे राहुल और एक अन्य व्यक्ति को सजा सुनाने के बाद जमानत दे दी। आप विधायक के खिलाफ मामला 2011 में उनके परिवार और उनकी पत्नी की बहन परमजीत कौर के बीच झगड़े से संबंधित है, जिनका विधायक के परिवार के साथ भूमि विवाद था।

Punjab| We were falsely implicated in this case. We got bail in the case& will appeal in higher court: AAP MLA from Patiala Dr Balbir Singh after he & 3 others, incl his wife & son, were sentenced to 3-year imprisonment in an 11 yr old assault case & later got bail on the spot pic.twitter.com/PtXO6K68rW