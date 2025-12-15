पुणे कोचिंग सेंटरः कक्षा 10 में पढ़ने वाले लड़कों में झगड़ा और गई जान?, सहपाठी को गोंदकर मार डाला

Highlights हमला कक्षा 10 में पढ़ने वाले दोनों लड़कों के बीच पहले हुए विवाद के कारण किया गया। पुलिस के मुताबिक, यह घटना राजगुरुनगर के एक निजी कोचिंग सेंटर में घटी। घायल लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

Pune: पुणे जिले के एक कोचिंग सेंटर में एक सहपाठी द्वारा कथित तौर पर चाकू से हमला किए जाने के बाद 16 वर्षीय एक लड़के की सोमवार को मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला कक्षा 10 में पढ़ने वाले दोनों लड़कों के बीच पहले हुए विवाद के कारण किया गया।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना राजगुरुनगर के एक निजी कोचिंग सेंटर में घटी। खेड़ थाने के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘कोचिंग सेंटर के एक क्लासरूम में चाकू लिए एक लड़के ने अचानक अपने सहपाठी पर सोमवार सुबह हमला कर दिया। घायल लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया।

आरोपी लड़के को हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है।’’ उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों लड़कों के बीच कुछ विवाद था। अधिकारी ने कहा, ‘‘हमले के असल कारण का पता लगाने के लिए हम जांच कर रहे हैं।’’

