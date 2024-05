Pune Porsche Crash: पुणे में बेकाबू कार ने फिर छीन ली जिंदगी, सड़क पार करते शख्स को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर; मौत

By अंजली चौहान | Published: May 29, 2024 09:18 AM

Next

Pune Porsche Crash: पुणे पोर्श दुर्घटना में दो लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद, पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ में एक 28 वर्षीय व्यक्ति की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई।