5 वर्षीय लड़की के घर के पास देखा, 32 वर्षीय शख्स ने चॉकलेट का लालच देकर बहलाया, रेप के बाद गला घोंटकर हत्या

Highlights अधिकारी ने बताया कि बलात्कार और हत्या के मामले में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि बाद में यह भी साबित हो गया कि बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया था। अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

Pune:महाराष्ट्र के पुणे जिले में लापता पांच वर्षीय बच्ची के बारे में पता चला है कि यौन शोषण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी गई। एक अधिकारी ने बताया कि बलात्कार और हत्या के मामले में 32 वर्षीय एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

मावल तहसील की एक बच्ची शनिवार को लापता हो गई थी और बाद में उसका शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने कई टीमें गठित कीं। अधिकारी ने बताया कि बाद में यह भी साबित हो गया कि बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया था।

पिंपरी चिंचवड पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त (जोन 2) बालासाहेब कोपनार ने कहा, “हमने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसे लड़की के घर के पास देखा गया था। उसने बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर बहलाने और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या करने की बात कबूल की है।” अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

