हर्ष होटल के पास पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी विशाल हरिजन अरेस्ट
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 24, 2025 12:05 IST2025-10-24T12:01:10+5:302025-10-24T12:05:21+5:30
Prayagraj: पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में तीन गोलियां लगी हैं।
Prayagraj: प्रयागराज के सिविल लाइन थाना अंतर्गत हर्ष होटल के पास बृहस्पतिवार की देर शाम पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू (54) की धारदार हथियार से हत्या करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अपर पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा ने बताया कि घटनास्थल के पास से साक्ष्य एकत्रित किए गए और आसपास के चश्मदीदों से बातचीत भी की गई, जिससे यह पता चला कि आरोपी विशाल हरिजन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है।
उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी विशाल ने खुल्दाबाद के मछली बाजार से चाकू खरीदा था, जिससे उसने सिंह पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि कल देर रात पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में तीन गोलियां लगी हैं।
फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रयागराज पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस प्रकरण में थाना सिविल लाइन में प्राप्त तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)/61(2) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी विशाल के साथ इस घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है।
इनके अलावा, दो अन्य संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच में यह बात सामने आई है कि पिछले दिनों सिंह का आरोपी विशाल के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यह विवाद किस बात को लेकर हुआ था, इसका पता लगाया जा रहा है। इससे पहले, बृहस्पतिवार की शाम को सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक होटल के पास अज्ञात हमलावरों ने पत्रकार पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया था और उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था।