19 वर्षीय दलित छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, सहेली के परिचित से पैसे लेने गांव गई थी पीड़िता
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 7, 2025 19:20 IST2025-09-07T19:19:47+5:302025-09-07T19:20:54+5:30
Pratapgarh: कोतवाली पट्टी पुलिस ने शनिवार शाम को दलित छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के सिलसिले में देर रात दोनों आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
Pratapgarh: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अनुसूचित जाति (दलित) की 19 वर्षीय छात्रा से कथित तौर पर दो लोगों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने रविवार को बताया कि इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली पट्टी पुलिस ने शनिवार शाम को दलित छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के सिलसिले में देर रात दोनों आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म समेत अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
पूर्वी क्षेत्र के अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शैलेन्द्र लाल ने रविवार को बताया कि थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र की रहने वाली स्नातक की छात्रा शनिवार को अपनी सहेली के परिचित से पैसे लेने थाना पट्टी क्षेत्र के उपाध्यायपुर गांव गई थी, जहां अमन और उसके एक साथी ने छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
एएसपी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित की गई हैं और शीघ्र ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।