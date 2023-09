दिल्ली में ज्वैलरी शॉप में हुई 25 करोड़ की चोरी में पुलिस को मिली सफलता, छत्तीसगढ़ में पकड़े गए आरोपी

Highlights संयु्क्त कार्रवाई में दिल्ली-छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली में हुई चोरी में शामिल हाई प्रोफाइल चोरों को पकड़ा चोरों के पास से 18.50 किलो के हीरे और सोने के जेवरात और 12 लाख रुपये कैश बरामद हुए छत्तीसगढ़ के मुताबिक इससे पहले ही दुर्ग में इन्होंने 2 करोड़ रुपये की चोरी की थी

रायपुर:दिल्ली में हुई बड़ी चोरी पर दिल्ली और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर, रायपुर पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करते हुए सुलझा लिया है। दोनों ने ही मिलकर कवर्धा से दूसरे आरोपी को पकड़ा तो उन्हें दिल्ली के भोगला में हुई चोरी की ज्वैलरी और कैश मिला है।

दिल्ली पुलिस इस चोरी पर बहुत दिनों से जांच कर रही थी तभी मिली जानकारी के आधार पर पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची। जहां दोनों राज्यों की पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई की। मिल रही सूचना के आधार पर कवर्धा से दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक जांच जारी है। इस मामले में अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास से 12 लाख कैश और 18.50 किलो सोने और हीरों के जेवरात मिले हैं। दोनों ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग से पकड़े गए हैं।

बिलासपुर एसपी संतोष सिंह ने इस बड़ी कार्रवाई पर कहा है कि जिस लोकेश श्रीवास को पकड़ा गया था उसके ऊपर पहले भी 7 से 8 चोरी के मामले बिलासपुर के अलग-अलग थानों में दर्ज थे। उसी के साथी को कवर्धा से पकड़ा गया उसके पास से शुक्रवार को 23 लाख का ज्वैलरी और कैश मिला है।

दूसरा आरोपी श्रीमति नगर, दुर्ग का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार आरोपी हाई-प्रोफाइल हैं और इससे पहले कवर्धा में 2 करोड़ रुपये की चोरी को अंजाम दे चुके हैं।

इसपर दिल्ली के ज्वैलरी शॉप मालिक ने पूरी घटना पर कहा है कि उन्होंने दुकान रविवार को बंद कर दी थी। लेकिन जब दुकान मालिक ने सोमवार को मार्केट बंद होने की वजह से मंगलवार को खोला तो काफी धूल मिली।

उन्होंने कहा है कि दुकान के स्ट्रांग रूम में एक बड़ा होल देखा जिसे दीवार का कुछ हिस्सा तोड़कर भेदा गया था। इसके कारण वो समझ गए कि दुकान में लूट हुई है।

मालिक ने बताया कि दुकान में रखे माल की कीमत 20 से 25 करोड़ रुपये है। मालिक का इस वारदात पर कहना है कि चोरों ने छत से एंट्री ली है। चोरों ने सबकुछ बरबाद कर दिया है जिसमें दुकान की सीसीटीवी भी शामिल हैं।



