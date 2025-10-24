CRIME: पुलिस ने महिला को बालों से पकड़कर घसीटा, बिजनौर का वीडियो हुआ वायरल

CRIME: पुलिस ने महिला को बालों से पकड़कर घसीटा, बिजनौर का वीडियो हुआ वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: October 24, 2025 12:59 IST2025-10-24T12:59:16+5:302025-10-24T12:59:16+5:30
UP Cops Drag Women by their Hair: बिजनौर जिले के दारानगर गंज इलाके से हैरान और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पुलिस द्वारा महिला पर गलत तरीके से बल प्रयोग किया गया है।
UP Cops Drag Women by their Hair: बिजनौर जिले के दारानगर गंज इलाके से हैरान और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पुलिस द्वारा महिला पर गलत तरीके से बल प्रयोग किया गया है। यहां 2 गुटों के बीच शराब के नशे में पथराव हुआ जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को लाठीचार्ज करके नियंत्रित किया। इसी दौरान वायरल वीडियो में पुलिस द्वारा एक महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया, महिला और उसकी मां द्वारा पुलिस पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।
उoप्रo जनपद बिजनौर थाना कोतवाली नगर का मामला जहां ग्राम मे दो पक्षो मे हुए विवाद में आई पुलिस ने महिला से बाल पकड़कर की अभद्रता l@Uppolice संज्ञान मे लेकर कार्यवाही करे l@bijnorpolice@wpl1090@dgpup@NCWIndia@India_NHRC#NRPpic.twitter.com/3VZJrWDVzw— न्याय रक्षा परिषद (@NRPorg) October 23, 2025