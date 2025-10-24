Highlights CRIME: पुलिस ने महिला को बालों से पकड़कर घसीटा, बिजनौर का वीडियो हुआ वायरल

UP Cops Drag Women by their Hair: बिजनौर जिले के दारानगर गंज इलाके से हैरान और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां पुलिस द्वारा महिला पर गलत तरीके से बल प्रयोग किया गया है। यहां 2 गुटों के बीच शराब के नशे में पथराव हुआ जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को लाठीचार्ज करके नियंत्रित किया। इसी दौरान वायरल वीडियो में पुलिस द्वारा एक महिला के बाल पकड़कर घसीटते हुए गिरफ्तार किया गया, महिला और उसकी मां द्वारा पुलिस पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।

Police Drags Women by her Hair in Bijnor Video Goes Viral on Social Media

