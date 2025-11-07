ठाणे आलीशान परिसर में 4 फ्लैट, कहां से आए इतना पैसा?, आईपीएस अधिकारी रश्मि करंदीकर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण पर एक्शन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 7, 2025 11:03 IST2025-11-07T11:01:48+5:302025-11-07T11:03:09+5:30
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत इन फ्लैट को कुर्क करने के लिए अदालत में आवेदन दिया गया है।
मुंबईः भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की अधिकारी रश्मि करंदीकर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण के ठाणे में चार फ्लैट को कुर्क करने के लिए अदालत में अर्जी दी गयी है। एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। आर्थिक अपराध शाखा चव्हाण के खिलाफ धोखाधड़ी के दो मामलों की जांच कर रही है। अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया, ‘‘ये चारों फ्लैट ठाणे के एक आलीशान परिसर में हैं। ये पुरुषोत्तम चव्हाण से जुड़े हैं। तदनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत इन फ्लैट को कुर्क करने के लिए अदालत में आवेदन दिया गया है।’’
उन्होंने बताया कि आर्थिक अपराध शाखा ने चव्हाण के बैंक खातों का ‘फॉरेंसिक ऑडिट’ भी शुरू कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 आपराधिक गतिविधि से प्राप्त संपत्ति की कुर्की, जब्ती या बहाली से संबंधित है। इस धारा के तहत पुलिस ‘‘अपराध से अर्जित आय’’ मानी जाने वाली संपत्ति को जब्त करने के लिए अदालत की अनुमति ले सकती है।