Gujrat Family Suicide : माता-पिता और बीवी के साथ तीन बच्चों को दिया जहर, फिर लगाई खुद फांसी, एक परिवार के सात लोगों ने की आत्महत्या

Highlights सूरत में एक परिवार के सात लोगों ने की आत्महत्या पुलिस को फ्लैट से एक सुसाइड नोट भी मिला सुसाइड के पीछे आर्थिक तंगी, पुलिस कर रही है जांच

Gujrat Family Suicide: गुजरात के सूरत से दिल दहलाने वाली खबर निकलकर सामने आई है। यहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक परिवार ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस को यहां से एक सुसाइड नोट भी मिला है। सूरत के डीसीपी राकेश बारोट ने कहा कि एक परिवार के सात सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। हम कारणों की पुष्टि कर रहे हैं।

#WATCH | Surat, Gujarat: On the alleged suicide of seven members of a family, Rakesh Barot, DCP, Surat, says, "Seven members of a family have committed suicide... They have written a suicide note, and we are verifying the reason... It appears mostly to be an economic problem...… pic.twitter.com/YvvOc51HuJ