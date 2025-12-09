Pilibhit: महिला कांस्टेबल के साथ देवर ने किया रेप, पति ने सैनिटाइजर पीने के लिए किया मजबूर

Pilibhit Rape case:उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की एक महिला कांस्टेबल ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। यूपी पुलिस में तैनात महिला का कहना है कि उसके देवर ने बंदूक की नोक पर रेप किया और उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे सैनिटाइजर पीने के लिए मजबूर किया।

27 साल की महिला ने पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले लड़का चाहते थे और प्रेग्नेंसी के दौरान उसे "भ्रूण बदलने" के लिए दवाएं लेने के लिए मजबूर किया। एक रिपोर्ट के अनुसार, उसने यह भी दावा किया कि प्रेग्नेंसी के दौरान उसके साथ मारपीट की गई, जिससे गर्भ में लगी चोटों के कारण उसके नवजात बेटे को दौरे पड़ने लगे।

पुलिस ने बताया कि पति, उसके माता-पिता, दो बड़े भाई और उनकी पत्नियों के खिलाफ BNS की धारा 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), 351(3) (आपराधिक धमकी) और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा कि आगे की जांच और वेरिफिकेशन के बाद और धाराएं जोड़ी जाएंगी।

दंपति की शादी जनवरी 2023 में मेरठ में हुई थी। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसके परिवार ने शादी में 50 लाख रुपये खर्च किए, एक कार और गहने दिए, लेकिन उसके ससुराल वाले SUV की मांग करते रहे।

उसने आगे बताया कि उसने हाल ही में अपने पति को, जो खुद भी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में तैनात है, अपनी भाभी के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद दोनों ने उसे "सैनिटाइज़र पीने के लिए मजबूर किया"। उसके माता-पिता ने बाद में उसे मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका गहन इलाज हुआ।

महिला ने दावा किया कि उसने अपनी शादी और बच्चे की खातिर यह सब अत्याचार सहा, लेकिन उसके पति ने उसे तलाक की धमकी देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसके माता-पिता के बार-बार दखल देने के बावजूद स्थिति और खराब हो गई।

