आफत ही आफत, नानी के घर रहता था विनय दीक्षित, करवा चौथ मनाने आ रहे बाइक सवार की विद्युत खंभे से टकराकर मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 10, 2025 22:02 IST2025-10-10T22:01:18+5:302025-10-10T22:02:17+5:30

Pilibhit: शुक्रवार को करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए मोटरसाइकिल से अकेले ही अपने पैतृक गांव मुड़िया भगवंतपुर लौट रहा था।

सांकेतिक फोटो

Highlights तेज रफ्तार में होने और मोड़ पर नियंत्रण खो देने के कारण दुर्घटना हुई है।शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।अचानक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया।

Pilibhit: पीलीभीत जिले में शुक्रवार शाम को बीसलपुर-दियोरिया कला राजमार्ग पर मोटरसाइकिल सवार एक युवक की विद्युत के खंभे से टकराकर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। दियोरिया कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) दिगंबर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि मृत युवक की पहचान विनय दीक्षित (28) के रूप में हुई जो लखनऊ में अपनी नानी के घर रहता था और शुक्रवार को करवा चौथ का पर्व मनाने के लिए मोटरसाइकिल से अकेले ही अपने पैतृक गांव मुड़िया भगवंतपुर लौट रहा था।

एसएचओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में होने और मोड़ पर नियंत्रण खो देने के कारण दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना रेलवे फाटक के पास हुई जहां अचानक मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।

टॅग्स :crime news hindiuttar pradeshKarwa Chauthक्राइम न्यूज हिंदीउत्तर प्रदेशकरवा चौथ