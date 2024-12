Pilibhit Encounter: पंजाब में पुलिस चौकी पर बम फेंकने वाले अपराधी यूपी में ढेर, मुठभेड़ में 3 आरोपियों की मौत

Pilibhit Encounter:उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थानीय पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार तड़के मुठभेड़ के बाद उन तीन अपराधियों को पकड़ लिया है जो गुरुदासपुर (पंजाब) में पुलिस चौकी पर बम फेंकने की घटना में संलिप्त थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि गोली लगने से तीनों अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनके पास से कई हथियार तथा कारतूस बरामद किए गए हैं।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने पीलीभीत पुलिस के हवाले से बताया कि पंजाब के गुरदासपुर में ग्रेनेड/बम फेंकने की घटना को अंजाम देने वाले तीन अपराधियों के साथ जिला पुलिस तथा पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम की थाना पूरनपुर (पीलीभीत) क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई और इस दौरान पुलिस की गोली लगने से तीनों अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए।

Three Khalistani terrorists have been killed in joint operation of UP Police and Punjab Police in Pilibhit, UP. All three were accused in the grenade attack on a police post in Gurdaspur, Punjab.



