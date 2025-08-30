17.60 लाख रुपये नकद, 19 लाख रुपए का सोने और 47000 का चांदी का आभूषण मिला, भ्रष्ट सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के खिलाफ आय से 125 फीसदी अधिक संपत्ति

Highlights नागेंद्र कुमार के पटना स्थित बोरिंग रोड स्थित फ्लैट से लेकर गया के पैतृक आवास की तलाशी ली गई। हुंडई व एक मारुति कार व एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। नागेंद्र कुमार के खिलाफ 28 अगस्त 2025 को निगरानी थाने में दर्ज किया गया था।

पटनाः बिहार में निगरानी विभाग ने ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग की छापेमारी में नागेंद्र कुमार के आवास से 17 लाख 60 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। निगरानी ब्यूरो ने जानकारी दी है कि भ्रष्ट अभियंता के खिलाफ आय से 125 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान नागेंद्र कुमार के पटना स्थित बोरिंग रोड स्थित फ्लैट से लेकर गया के पैतृक आवास की तलाशी ली गई।

सूत्रों के अनुसार छापेमारी में 19 लाख रुपए का सोने का आभूषण बरामद किया गया है। वहीं 47000 का चांदी का आभूषण मिला है। छापेमारी में विभिन्न बैंकों के सात पासबुक, जमीन के चार डिड, एक भवन निर्माण से संबंधित इकरारनामा, भारतीय जीवन बीमा में निवेश संबंधी पांच रसीद, एक हुंडई व एक मारुति कार व एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है।

दरअसल, निगरानी विभाग ने मिली शिकायत पर ग्रामीण कार्य अवर प्रमंडल मोकामा में पदस्थापित सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के खिलाफ 28 अगस्त 2025 को निगरानी थाने में दर्ज किया गया था। इसके बाद 29 तारीख की शाम से ही सहायक अभियंता नागेंद्र कुमार के पटना, गया स्थित फ्लैट आवास की तलाशी ली जा रही थी।

राजधानी पटना के बेहद पॉश इलाको में शुमार बोरिंग रोड स्थित बोरिंग रोड के श्रीकृष्ण पूरी थाना के कृष्णा अपार्टमेंट के पीछे स्नेह एनक्लेव के फ्लैट समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। आरोपी नागेंद्र कुमार मूलतः गया जिले के चन्दौती थाना क्षेत्र अंतर्गत कुजाप गांव के रहने वाले हैं।

इस छापेमारी दस्ते का नेतृत्व निगरानी विभाग के डीएसपी स्तर के अधिकारी ने किया। बताया जाता है कि बीते वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कार्रवाई में 70 से ज्यादा शिकायतें मिली, जिसमें 60 से ज्यादा मामले दर्ज हुए और अब तक 69 गिरफ्तारियां हुई है।

