Patna airport: दरभंगा और पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले सुधांशु शेखर अरेस्ट, एसपी विनय तिवारी ने कहा-आरोपी मानसिक रोगी और शराब का आदी

Highlights पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। आरोपी मानसिक रोगी और शराब का आदी लग रहा है। प्रथम दृष्टया में यही लग रहा कि ये हॉक्स कॉल था।

पटनाः दरभंगा और पटना एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाले सुधांशु शेखर उर्फ ​​मुकुंद को अरेस्ट कर लिया गया है। समस्तीपुर के एसपी विनय तिवारी ने कहा कि मुकुंद को नगर थाना क्षेत्र के पंजाबी कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल भी जब्त कर लिया है। प्राथमिक जांच में आरोपी मानसिक रोगी और शराब का आदी लग रहा है। गिरफ्तार किए जाने के बाद भी वह नशे में था।

पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि समस्तीपुर पुलिस ने फोन करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति शराब के नशे में था और उसी दौरान उसने कॉल किया था। बाकि विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जिस फोन से कॉल किया गया था वो रिकवर कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया में यही लग रहा कि ये हॉक्स कॉल था।

