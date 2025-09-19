पहली पत्नी की राह पर दूसरी वाइफ?, 60 दिन में पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार, रात में बाइक लेकर आया और बैठकर फुर्र

Highlights भाई को बताया कि ये वाली भाभी भी भाग निकली। यह वाक्या चर्चा विषय बन गया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि भागने से पहले दुल्हन घर से कीमती जेवरात भी साथ ले गई। राजू के भाई ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

पटनाः बिहार की राजधानी पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र के सकरैचा पंचायत के धनुकी चलसा गांव में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के करीब दो महीने में एक शख्स की दूसरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ रफ्फूचक्कर हो गई। कहा जा रआ है कि गुरूवार की रात नई दुल्हन उठी और घर ने बाहर निकली। इसी बीच दरवाजे की आवाज सुन ननद भी पीछे-पीछे दरवाजे तक जा पहुंची तो उसने बाहर देखा कि उसकी भाभी प्रेमी के साथ बाइक पर बैठकर फुर्र हो गई। इसके बाद उसने अपने भाई को बताया कि ये वाली भाभी भी भाग निकली। यह वाक्या चर्चा विषय बन गया है।

बताया जाता है कि 40 वर्षीय राजू कुमार की दूसरी शादी वैशाली जिले की 22 साल की युवती से 11 जुलाई 2025 को परिवार की सहमति से हुई थी। लेकिन उम्र अंतर और पति-पत्नी के बीच लगातार अनबन इस रिश्ते को संभाल नहीं सका। नतीजा यह हुआ कि बीती रात दुल्हन अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई। घटना रात लगभग दस बजे की बताई जा रही है।

कहा जा रहा है कि अचानक घर के दरवाजे से आवाज आई तो राजू की बहन जब बाहर झांकी। भाभी एक युवक की बाइक पर बैठकर तेजी से घर से निकल रही है। बहन ने तुरंत शोर मचाया। लेकिन जब तक लोग बाहर आते तब तक दुल्हन और उसका प्रेमी काफी दूर निकल चुके थे। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि भागने से पहले दुल्हन घर से कीमती जेवरात भी साथ ले गई।

इनमें सोने का तीन तल्ला झुमका, बाली, पायल और अन्य आभूषण शामिल हैं। अचानक इस घटना से घर में अफरा-तफरी मच गई और परिजन तुरंत परसा बाजार थाना पहुंचे। राजू के भाई ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना इसलिए और चर्चा में है क्योंकि राजू की पहली शादी का भी ऐसा ही अंजाम हुआ था।

बताया जाता है कि पहली पत्नी भी प्रेमी संग घर छोड़कर चली गई थी। उससे राजू की एक बेटी है। कहा जा रहा है कि राजू जमीनी विवाद में एक बार जेल भी जा चुका है। ऐसे में उसकी सामाजिक छवि खराब होने की वजह से पत्नी से अनबन रहती थी। अब दूसरी पत्नी के भी भाग जाने के बाद राजू ने थाने में लिखित सूचना दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

