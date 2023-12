Parliament Security Breach: पटियाला कोर्ट ने मुख्य आरोपी ललित झा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को संसद सुरक्षा चूक के मुख्य आरोपी ललित झा को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले दिन में मुख्य आरोपी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। ललित को गुरुवार शाम नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। एक व्यक्ति के साथ ललित राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उसे विशेष सेल को सौंप दिया गया।

कार्यवाही के दौरान उनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी सहयोगी वकील उमाकांत कटारिया ने किया। दिल्ली पुलिस ने विस्तृत जांच का हवाला देते हुए अदालत से झा की 15 दिन की हिरासत मांगी, जिसके लिए पुलिस को झा को विभिन्न शहरों और स्थानों पर ले जाना होगा।

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया, "वह एक मास्टरमाइंड है। हमें पूरी साजिश और घटना के पीछे के मुख्य मकसद का पता लगाने के लिए उसकी हिरासत की जरूरत है। हमें यात्रा करने और उसे विभिन्न शहरों और स्थानों पर ले जाने की जरूरत है। हमें मोबाइल डिवाइस भी बरामद करने के लिए हिरासत की जरूरत है।" हालांकि पुलिस के अनुरोध के बावजूद दिल्ली कोर्ट ने उन्हें सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

#WATCH | Parliament security breach accused Lalit Jha being brought out of Patiala House Court, in Delhi.



He has been sent to a 7-day Police remand. pic.twitter.com/aLGqzuuGoM