रेलवे स्टेशन पर पुलिस अधिकारी सहित छह लोगों पर हमला, फ्रांस के गृह मंत्री ने कहा-पुलिस ने मारी गोली

Highlights हमलावर वर्तमान में एक अस्पताल में भर्ती है। फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी। घायलों में कई यात्री और एक सीमा पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

पेरिसः पेरिस के व्यस्त गारे डू नॉर्ड रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह एक शख्स ने बिना किसी उकसावे के चाकू से हमला कर छह लोगों को घायल कर दिया। फ्रांस के गृह मंत्री ने बताया कि पुलिस ने हमलावर को गोली मार दी।

गृह मंत्री गेराल्ड डर्मेनिन ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि हमलावर ने एक पुलिस अधिकारी सहित कई लोगों पर सुबह करीब छह बजकर 43 मिनट पर “धारदार हथियार” से हमला किया था। उन्होंने कहा कि अनाम हमलावर वर्तमान में एक अस्पताल में भर्ती है।

Paris: Several injured in knife attack at central railway station



