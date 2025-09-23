55 वर्षीय प्रताप नाइक स्कूटर से फिसलकर गड्ढे में गिरे और कुछ ही सेकंड में पीछे से आ रहा टैंकर कुचलता हुआ निकला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 23, 2025 10:29 IST2025-09-23T10:28:39+5:302025-09-23T10:29:36+5:30
पालघरः संतुलन खोकर नाइक सड़क पर गिर पड़े और कुछ ही सेकंड में उनके पीछे आ रहा एक टैंकर उन्हें कुचलता हुआ निकल गया।
पालघरः महाराष्ट्र के पालघर जिले में 55 वर्षीय व्यक्ति का स्कूटर फिसलकर एक गड्ढे में गिर गया, जिससे वह सड़क पर जा गिरा और एक टैंकर उसे कुचलता हुआ निकल गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना सोमवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे विरार इलाके में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के पास हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान प्रताप नाइक के रूप में की गयी है। वह विरार फाटा की ओर जा रहा था, तभी उसका स्कूटर फिसलकर गड्ढे में गिर गया। संतुलन खोकर नाइक सड़क पर गिर पड़े और कुछ ही सेकंड में उनके पीछे आ रहा एक टैंकर उन्हें कुचलता हुआ निकल गया।
विरार पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि नाइक की मौके पर ही मौत हो गई। शव को विरार के एक सरकारी अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया है। हादसे के बाद स्थानीय लोग वहां पहुंचे और अधिकारियों पर गुस्सा जाहिर करते हुए इस दुर्घटना के लिए सड़क पर गड्ढों को ज़िम्मेदार ठहराया। एक निवासी ने कहा, ‘‘हर साल मानसून के दौरान यही कहानी दोहराई जाती है।
सड़कें खोद दी जाती हैं, बेतरतीब ढंग से उनमें मलबा भर दिया जाता है और फिर छोड़ दी जाती हैं। आज इसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई।’’ स्थानीय पुलिस के अनुसार, इस घटना से आरटीओ के पास कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित हुआ, क्योंकि विरोध में भीड़ एकत्रित हो गई तथा लोगों ने गड्ढों की मरम्मत के लिए तत्काल कार्रवाई करने तथा ठेकेदारों को जवाबदेह बनाने की मांग की। कई लोगों ने बताया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद नगरपालिका के अधिकारी स्थायी समाधान करने में विफल रहे हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने टैंकर के चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।
ठाणे में इमारत की खिड़की का छज्जा ढहा, कोई हताहत नहीं
महाराष्ट्र के ठाणे शहर में चार दशक से भी अधिक पुरानी एक इमारत की खिड़की का छज्जा ढह गया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ठाणे आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि नौपाड़ा इलाका स्थित तीन मंजिला शिवतीर्थ अपार्टमेंट में सोमवार रात 11 बजकर 18 मिनट पर हुई इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि दूसरी मंजिल पर रसोई की खिड़की के ऊपर लगा छज्जा ढह गया, जबकि बाकी का हिस्सा लटका रहा जिसके ढहने का खतरा बना हुआ था। अधिकारी ने बताया कि रसोई की खिड़की की लोहे की ग्रिल बाहर लटक रही थी, जिससे गंभीर खतरा पैदा हो गया था। बाद में आपदा प्रकोष्ठ की टीम ने उसे हटा दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘क्षतिग्रस्त हिस्से को हटा दिया गया है और उस जगह को अस्थायी रूप से सुरक्षित कर दिया गया है।’’ लगभग 46 साल पहले बनी यह इमारत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। अधिकारियों के अनुसार इसमें 12 मकान हैं, जिनमें से दो में लोग रहते हैं।
तड़वी ने कहा, ‘‘शिवतीर्थ अपार्टमेंट खतरनाक स्थिति में है और सी2ए श्रेणी (खतरनाक हिस्सों के कारण संरचनात्मक मरम्मत के लिए खाली करने की आवश्यकता) में आता है। कार्यकारी अभियंता विस्तृत मूल्यांकन के बाद अंतिम निर्णय लेंगे।’’