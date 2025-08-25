रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले 42 वर्षीय शिक्षक ने अतिरिक्त कक्षा के लिए बुलाया और कार्यालय में ले जाकर किया छेड़छाड़, निजी कोचिंग सेंटर में 16 वर्षीय छात्रा से हैवानियत

Highlights पीड़िता के माता-पिता तभी कक्षा में पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी छेड़छाड़ कर चुका है। शिकायत के आधार पर आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

Palghar:महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक निजी कोचिंग सेंटर में 16 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। पीड़िता की शिकायत के अनुसार, नाला सोपारा इलाके में स्थित कोचिंग सेंटर में रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले 42 वर्षीय शिक्षक ने शनिवार दोपहर उसे अतिरिक्त कक्षा के लिए बुलाया और उसे अपने कार्यालय में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उससे छेड़छाड़ की। नाला सोपारा थाने के अधिकारी ने बताया कि अगले दिन, शिक्षक ने कक्षा के दौरान पीड़िता की तस्वीर लेने की कोशिश की।

जिसका छात्रा ने विरोध किया। पीड़िता के माता-पिता तभी कक्षा में पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी उससे छेड़छाड़ कर चुका है। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

और उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

