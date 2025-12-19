‘ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर’ अनुराग द्विवेदी के उन्नाव-लखनऊ में ठिकानों समेत 09 जगहों पर छापे, 4 लग्जरी कार जब्त, हवाला के जरिए दुबई में रियल एस्टेट में निवेश
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 19, 2025 11:07 IST2025-12-19T11:06:13+5:302025-12-19T11:07:01+5:30
संघीय जांच एजेंसी ने ‘ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर’ अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ में ठिकानों समेत नौ जगहों पर छापे मारे।
नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूबर एवं ‘ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर’ के खिलाफ छापेमारी की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने ‘ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर’ अनुराग द्विवेदी के उन्नाव और लखनऊ में ठिकानों समेत नौ जगहों पर छापे मारे।
इसके साथ ही नवाबगंज कस्बे में उसके रिश्तेदार के घर पर भी छापेमारी की। एजेंसी ने चार लग्जरी कारें जब्त कीं और ऐसे दस्तावेज बरामद किए जिनसे कथित तौर पर पता चलता है कि द्विवेदी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल हवाला के जरिए दुबई में रियल एस्टेट में निवेश किया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, द्विवेदी फिलहाल दुबई में रह रहा है।
धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर किया गया ईडी का मामला पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, जालसाजी और अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों के आरोपों पर दर्ज की गई प्राथमिकी से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी ने इस मामले में द्विवेदी को पूछताछ के लिए कई बार तलब किया है, लेकिन उन्होंने अब तक अपना बयान नहीं दिया है।