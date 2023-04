मालदाः बंदूकधारी ने सरकारी स्कूल को 'बंधक' बनाया, दहशत पैदा करने के लिए चाकू और एसिड के साथ घुसा, देखें वीडियो

Highlights अधिकारी ने यह जानकारी दी। व्यक्ति आठवीं कक्षा में घुस गया। बच्चों और शिक्षक को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दे रहा था।

मालदाःपश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक उच्च विद्यालय की कक्षा में बुधवार को एक बंदूकधारी घुस गया, लेकिन पुलिस ने उसे काबू करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकट को टालने के लिए पुलिस की प्रशंसा की। घटना के समय वह कोलकाता में एक प्रशासनिक बैठक कर रही थीं।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के ओल्ड मालदा इलाके में स्थित मुचिया आंचल चंद्रमोहन उच्च विद्यालय के छात्रों के बीच उस वक्त दहशत फैल गई, जब एक अज्ञात व्यक्ति बंदूक के साथ कक्षा में घुस गया और चिल्लाने लगा। अधिकारी ने बताया, ''वह व्यक्ति आठवीं कक्षा में घुस गया। हाथ में बंदूक लिए वह बच्चों और शिक्षक को कथित तौर पर गोली मारने की धमकी दे रहा था।’’

