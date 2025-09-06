24 जनवरी से लापता और 6 सितंबर को शव बरामद?, प्रेमी 26 वर्षीय देबाशीष बिसोई ने 22 वर्षीय प्रेमिका निरुपमा परिदा को मारा, मुझे धोखा दे रही थी और मैंने मार डाला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 6, 2025 21:09 IST2025-09-06T21:07:46+5:302025-09-06T21:09:00+5:30
भुवनेश्वरः ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर में 22 वर्षीय एक महिला की हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह महिला इस साल 24 जनवरी से लापता थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि महिला का शव शुक्रवार को खुर्दा जिले के तपंग में एक खाली पड़ी पत्थर की खदान से बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान 26 वर्षीय देबाशीष बिसोई के रूप में की है, जो भुवनेश्वर में बिजली मिस्त्री का काम करता है। मृत महिला निरुपमा परिदा भुवनेश्वर के भरतपुर इलाके में एक व्यवसायी के घर पर सहायिका के रूप में कार्यरत थी।
पुलिस ने बताया कि 27 जनवरी को भरतपुर पुलिस थाने में गुमशुदगी का एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि 27 जनवरी को भरतपुर पुलिस थाने में गुमशुदगी का एक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर-कटक के पुलिस आयुक्त एस देव दत्ता सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि देबाशीष का निरुपमा के साथ प्रेम संबंध था और उसे शक था कि महिला उसे धोखा दे रही है। उन्होंने बताया कि देबाशीष 24 जनवरी को निरुपमा को तपंग ले गया और उसी दिन उसकी हत्या कर दी।
सिंह ने बताया कि उसने शव को खाली पड़ी पत्थर की खदान में फेंक दिया, जो अब एक जलाशय में तब्दील हो चुकी थी। पुलिस आयुक्त सिंह ने बताया कि जांच में पुलिस को गुमराह करने के लिए देबाशीष ने चालाकी से निरुपमा का मोबाइल फोन कुछ देर के लिए चालू कर दिया, ताकि यह दिखाया जा सके कि वह बच गई है।
उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि पुलिस को न तो निरुपमा का शव मिला और न ही शुरुआती चरण में उसके बारे में कोई सुराग मिला, इसलिए मामले को सुलझाना बहुत मुश्किल हो गया।’’ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गहन जांच और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद संदिग्ध (देबाशीष) को पकड़ लिया गया।