नाबालिग से गैंगरेप, जान बचाकर भागी तो ट्रक ड्राइवर ने बनाया शिकार; ओडिशा में मनावता शर्मसार

Odisha Rape: ओडिशा में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है। जहां एक नाबालिग के साथ गैंगरेप की घिनौनी हरकत की गई। बताया जा रहा है कि मलकानगिरी जिले के एक जंगल में कुछ लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। वह किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रही, लेकिन फिर से वैसी ही स्थिति में फंस गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता अपने दोस्त के जन्मदिन समारोह से लौट रही थी, तभी तीन लोग उसे कथित तौर पर जंगल में ले गए और एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया।

रिपोर्ट के अनुसार, लड़की किसी तरह उनसे बच निकलने में कामयाब रही, लेकिन तभी उसका सामना एक ट्रक ड्राइवर से हुआ, जिसने फिर से उसका यौन उत्पीड़न किया।

जब लड़की घर नहीं लौटी, तो परिवार ने मलकानगिरी आदर्श पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। कुछ स्थानीय लोगों ने सोमवार रात एनएच 326 पर बीजा घाट के पास एक ट्रक ड्राइवर के साथ लड़की को संदिग्ध हालत में देखा और पुलिस को सूचित किया। पीटीआई के अनुसार, पुलिस ने कहा कि वे तुरंत मौके पर गए, लड़की को बचाया और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने मामला दर्ज कर लड़की को आश्रय गृह भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार ड्राइवर की पहचान मध्य प्रदेश निवासी शुभम सिंह (26) के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि जब्त किया गया ट्रक सीमेंट ले जा रहा था और कोरापुट जिले के जयपुर जा रहा था। उन्होंने बताया कि घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने के लिए जांच जारी है।

