Odisha: रातभर स्कूल में बंद रही छोटी बच्ची, खिड़की से निकलने की कोशिश में लोहे की रॉड में फंसा सिर; प्रधानाध्यापक निलंबित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 10:47 IST2025-08-23T10:46:28+5:302025-08-23T10:47:36+5:30
Odisha: इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने प्रधानाध्यापक गौराहरी महंता को निलंबित कर दिया और जांच शुरू कर दी।
Odisha: ओडिशा के क्योंझर जिले में एक सरकारी स्कूल की खिड़की की ग्रिल में फंसी आठ साल की एक लड़की को शुक्रवार को ग्रामीणों ने बचाया। लड़की रातभर कक्षा में बंद रही। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना क्योंझर जिले के बनस्पाल ब्लॉक स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में हुई। कक्षा दूसरी की छात्रा ज्योत्सना देहुरी (8) उस समय सोई हुई थी जब वह स्कूल में बंद रह गई।
छात्रा के परिवार के सदस्यों के अनुसार, लड़की स्कूल से बृहस्पतिवार को घर नहीं लौटी थी, जिसके बाद परिवार ने रातभर उसकी तलाश की। शुक्रवार सुबह, कुछ ग्रामीणों के साथ वे स्कूल गए और पाया कि लड़की का सिर खिड़की की ग्रिल में फंसा था। ग्रामीणों ने लड़की को बचाया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया।
#NewsAlert: ओडिशा के क्योंझर में एक स्कूल के स्टाफ का बड़ा ही गैरजिम्मेदाराना मामला सामने आया— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) August 22, 2025
◆ जहां एक छोटी बच्ची को रातभर स्कूल की कक्षा में बंद कर दिया गया
◆ खिड़की से निकलने की कोशिश के दौरान बच्ची उसमें फंस गई#Odisha#Keonjhar#SchoolGirlpic.twitter.com/WA8z5SRm7R
लड़की की हालत अब स्थिर है। चूंकि कक्षा का दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए उसे रात कक्षा में ही बितानी पड़ी और वहां से निकलने की कोशिश करते समय उसका सिर ग्रिल में फंस गया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने प्रधानाध्यापक गौराहरी महंता को निलंबित कर दिया और जांच शुरू कर दी।
जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला कि कक्षा आठ के कुछ बच्चों को शाम चार बजे स्कूल बंद करने के लिए कहा गया था।