Odisha: रातभर स्कूल में बंद रही छोटी बच्ची, खिड़की से निकलने की कोशिश में लोहे की रॉड में फंसा सिर; प्रधानाध्यापक निलंबित

Odisha: ओडिशा के क्योंझर जिले में एक सरकारी स्कूल की खिड़की की ग्रिल में फंसी आठ साल की एक लड़की को शुक्रवार को ग्रामीणों ने बचाया। लड़की रातभर कक्षा में बंद रही। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना क्योंझर जिले के बनस्पाल ब्लॉक स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक स्कूल में हुई। कक्षा दूसरी की छात्रा ज्योत्सना देहुरी (8) उस समय सोई हुई थी जब वह स्कूल में बंद रह गई।

छात्रा के परिवार के सदस्यों के अनुसार, लड़की स्कूल से बृहस्पतिवार को घर नहीं लौटी थी, जिसके बाद परिवार ने रातभर उसकी तलाश की। शुक्रवार सुबह, कुछ ग्रामीणों के साथ वे स्कूल गए और पाया कि लड़की का सिर खिड़की की ग्रिल में फंसा था। ग्रामीणों ने लड़की को बचाया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया।

लड़की की हालत अब स्थिर है। चूंकि कक्षा का दरवाजा बाहर से बंद था, इसलिए उसे रात कक्षा में ही बितानी पड़ी और वहां से निकलने की कोशिश करते समय उसका सिर ग्रिल में फंस गया। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने प्रधानाध्यापक गौराहरी महंता को निलंबित कर दिया और जांच शुरू कर दी।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में पता चला कि कक्षा आठ के कुछ बच्चों को शाम चार बजे स्कूल बंद करने के लिए कहा गया था।

