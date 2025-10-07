Odisha: ब्रह्मपुर में BJP नेता की गोलीमार हत्या, हमलावरों की तलाश जारी
By अंजली चौहान | Updated: October 7, 2025 11:13 IST2025-10-07T11:12:35+5:302025-10-07T11:13:51+5:30
Odisha: ओडिशा के ब्रह्मपुर में वरिष्ठ भाजपा नेता और अधिवक्ता प्रीताभ पांडा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना उस समय हुई जब पांडा घर लौट रहे थे।
Odisha: ओडिशा के ब्रह्मपुर में 6 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे बदमाशों ने भाजपा नेता पीतावास पांडा की गोली मारकर हत्या कर दी। बरहामपुर के एसपी डॉ. सरवण विवेक एम ने बताया कि मामले की जाँच के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 50 वर्षीय पांडा एक वरिष्ठ अधिवक्ता और आरटीआई कार्यकर्ता थे।
गौरतलब है कि मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने रात करीब 10 बजे पांडा पर उनके घर के पास गोलियां चला दीं। उन्हें तुरंत बरहामपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचे और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच की।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଟ ନେତା ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶ୍ରୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଙ୍କ ଅକସ୍ମାତ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ହତ୍ୟା ଖବର ପାଇ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ମର୍ମାହତ ।— Bikram kumar Panda (@MlaBikram) October 7, 2025
ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଦିବଙ୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । pic.twitter.com/1RvOLMufpd
राज्य के वाणिज्य और परिवहन मंत्री बिभूति भूषण जेना, जो हमले की खबर सुनकर अन्य भाजपा नेताओं के साथ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुँचे, ने घटना की निंदा की। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पांडा को "एक प्रसिद्ध और साहसी नेता बताया जो नियमित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे।" उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ओडिशा के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि वह इस त्रासदी से "गहरा स्तब्ध" हैं।
उन्होंने कहा, "वरिष्ठ वकील और राज्य बार काउंसिल के सदस्य श्री पीताबाश पांडा की बरहामपुर में उनके घर के बाहर हुई हत्या से मैं बहुत स्तब्ध हूँ। भाजपा ने ओडिशा में सफलतापूर्वक जंगल राज स्थापित कर लिया है। मुख्यमंत्री मोहन माझी की सरकार अपने ही नेता की रक्षा करने में विफल रही है, जो राज्य में कानून-व्यवस्था की भयावह गिरावट को उजागर करता है।"
दास ने आगे कहा, "चाहे सांप्रदायिक झड़पें हों, महिलाओं पर अत्याचार हों या ऐसी हत्याएँ, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमारे शांतिपूर्ण राज्य में जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर दुख होता है।"
ओडिशा से कांग्रेस विधायक सागर चरण दास ने कहा, "ब्रह्मपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता श्री पीताबास पांडा जी की निर्मम हत्या, ओडिशा में भाजपा शासन में कानून-व्यवस्था की भयावह गिरावट को उजागर करती है। जब उनके अपने नेता ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिक के लिए क्या उम्मीद बची है? इस निर्लज्ज कृत्य के लिए व्यवस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता है, और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ।"