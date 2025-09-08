गणेश पूजा विसर्जन जुलूस देखने बाजार गई थी 9वीं कक्षा की छात्रा, घर लौटते समय कार में मांगी लिफ्ट, शख्स ने किया रेप
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 8, 2025 14:10 IST2025-09-08T14:09:27+5:302025-09-08T14:10:14+5:30
अधिकारी ने दरिंगबाड़ी थाने में दर्ज शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि घर लौटते समय उसने एक व्यक्ति से लिफ्ट ली, जिसने कथित तौर पर कार के अंदर उससे बलात्कार किया।
फूलबनीः ओडिशा के कंधमाल जिले में एक व्यक्ति ने कार के अंदर नौवीं कक्षा की एक छात्रा से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार शाम को हुई, जब लड़की अपनी बड़ी बहन के घर गई थी और बाद में गणेश पूजा विसर्जन जुलूस देखने के लिए दरिंगबाड़ी बाजार गई थी। एक अधिकारी ने दरिंगबाड़ी थाने में दर्ज शिकायत का हवाला देते हुए बताया कि घर लौटते समय उसने एक व्यक्ति से लिफ्ट ली, जिसने कथित तौर पर कार के अंदर उससे बलात्कार किया।
पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज करने और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी फरार है। मामले पर टिप्पणी करते हुए, कंधमाल के पुलिस अधीक्षक (एसपी) हरीशा बी सी ने कहा, "मामले की जांच जारी है। हम जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे।"
कोलकाता: वीडियो कॉल पर पुरुष मित्र को आत्महत्या की धमकी देने वाली युवती मृत मिली
वीडियो कॉल पर अपने पुरुष मित्र को आत्महत्या करने की धमकी देने के बाद, दक्षिण कोलकाता के वांशद्रोणी इलाके में 23 वर्षीय युवती मृत पाई गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि एक निजी कंपनी में काम करने वाली सुदीप्ता मैती इलाके के विवेकानंद पार्क इलाके में किराये के एक अपार्टमेंट में रहती थी।
महिला ने शनिवार रात वीडियो कॉल पर अपने पुरुष मित्र से कहा था कि वह आत्महत्या कर लेगी। पुलिस ने बताया कि जब युवक उसके घर पहुंचा, तो उसने उसका शव एक कमरे में पंखे से लटका हुआ पाया। पुलिस ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और युवक से भी पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि युवती और उसके पुरुष मित्र का मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है।
उप्र : हापुड़ में छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या की
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रविवार सुबह 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रफीक नगर निवासी छात्रा दिव्या (करीब 17 वर्ष) दिल्ली रोड पर स्थित एक इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा की छात्रा थी। रविवार सुबह उसकी मां घर से काम के लिए निकली थी।
इसी दौरान दिव्या ने अपने कमरे में चुन्नी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस गहनता से इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जायेगी। दिव्या के पिता रामकुमार की मृत्यु करीब आठ साल पहले हो चुकी थी। परिवार में मां परमिता और दो छोटे भाई कुणाल (13) और देव (11) हैं। परमिता घरों में काम करके किसी तरह परिवार का भरण पोषण करती है।