चेन्नई: रेस्तरां के बाहर लगा था कथित अश्लील डिजिटल बोर्ड, दावा- किया जा रहा यहां देह व्यापार का प्रमोशन

Highlights तमिलनाडु के चेन्नई में कथित अश्लील डिजिटल बोर्ड लगने का एक मामला सामने आया है। दावा है कि इस अश्लील डिजिटल बोर्ड के जरिए देह व्यापार का प्रमोशन किया जा रहा है। ऐसे में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चेन्नई: तमिलनाडु के चेन्नई का एक मामला सामने आया है जिसमें एक रेस्तरां के बोर्ड पर कथित रूप से अश्लील टेक्स्ट लिखे गए थे। इस बोर्ड का एक फोटो और वीडियो दोनों ही सामने आया है जिसमें डिजिटल साइनबोर्ड पर अश्लील भाषा में कुछ मैसेज लिखे गए थे।

जारी इस वीडियो और फोटो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इस तरह के अश्लील टेक्स्ट प्रदर्शित कर यहां पर देह व्यापार किया जा रहा है। विवाद में घिरने के बाद डिजिटल साइनबोर्ड को हटा गया है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है लेकिन अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

दरअसल, ट्विटर पर कविता गजेंद्रन नामक एक यूजर ने एक वीडियो और फोटो को शेयर किया है। इस वीडियो और फोटो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि चेन्नई के लिटिल माउंट के पास एक रेस्तरां के डिजिटल साइनबोर्ड पर कुछ अश्लील टेक्स्ट प्रदर्शित किया गया है। जानकारी के अनुसार, इस डिजिटल साइनबोर्ड को देखते हुए यह शक जताई जा रहा है कि यहां पर देह व्यापार चल रहा है।

This video and photo was shot at Little Mount just few minutes back. @chennaipolice_@tnpoliceoffl please look into this ASAP and take action.

How can this happen in Chennai? @aidwatn@CMOTamilnadu@ThamizhachiThpic.twitter.com/paTukOrfbu