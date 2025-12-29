कंधे, बांहों और शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से कई बार हमला, प्रेमी प्रदीप कुमार सेल्वराज ने प्रेमिका को किया लहूलुहान

Highlights अधिकारी ने बताया कि महिला ने प्रदीप पर हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। बी बी गांगुली स्ट्रीट स्थित एक अतिथि गृह में हुई। महिला एवं प्रदीप के बीच कहासुनी हो गई।

North 24 Parganas:पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की एक महिला को कोलकाता के एक अतिथि गृह में उसके कथित प्रेमी ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि चेन्नई निवासी प्रदीप कुमार सेल्वराज (40) नामक व्यक्ति को 38 वर्षीय महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि महिला ने प्रदीप पर उसकी हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दर्ज शिकायत के हवाले से बताया कि यह घटना रविवार को मध्य कोलकाता में बी बी गांगुली स्ट्रीट स्थित एक अतिथि गृह में उस समय हुई, जब वहां जाते ही महिला एवं प्रदीप के बीच कहासुनी हो गई।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रदीप ने महिला पर कथित तौर पर धारदार हथियार से कई बार हमला किया, जिससे उसके कंधे, बांहों और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं। इसके बाद आरोपी अतिथि गृह से भाग गया।’’ अतिथि गृह के कर्मचारियों ने मुचीपारा पुलिस थाने को घटना की सूचना दी।

अधिकारी ने बताया कि महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

