मानसिक रूप से बीमार था पुत्र, बालकनी से नीचे कूदने के लिए तेजी से भागा, बेटे को बचाने के लिए मां दौड़ी, 13वीं मंजिल से गिरे

Highlights दक्ष को बचाने के चक्कर में उसकी मां साक्षी चावला (38) भी भागी। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में मां- बेटे दोनों की मौत हो गई। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रहकर मामले की जांच कर रही है

नोएडाः उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक सोसाइटी की 13वीं मंजिल से कथित तौर पर गिरकर 12 वर्षीय एक बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। बिसरख थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि थानाक्षेत्र में ‘ऐस सिटी’ सोसाइटी के एक टावर की 13वीं मंजिल पर रहने वाले दर्पण चावला का 12 वर्षीय बेटा दक्ष मानसिक रूप से बीमार था और शनिवार सुबह वह अपने फ्लैट की बालकनी से नीचे कूदने के लिए तेजी से भागा। उन्होंने बताया कि दक्ष को बचाने के चक्कर में उसकी मां साक्षी चावला (38) भी भागी।

लेकिन दोनों ही बालकनी से नीचे गिर गये। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में मां- बेटे दोनों की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के समय दर्पण चावला घर के दूसरे कमरे में थे। अधिकारी ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रहकर मामले की जांच कर रही है

Web Title: Noida Son mentally ill ran fast jump down balcony 12 year old son Daksh wife Darpan Chawla living 13th floor died after falling