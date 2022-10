नोएडा पुलिस ने 24 घंटे में निपटाया अपहरण का केस, 11 साल के बच्चे को किडनैप करने वाले दो बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

Highlights 11 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, दो भागने में सफल रहे। पुलिस की गोली लगने से बदायूं के विशाल मौर्या, रिषभ घायल हो गए जबकि दो आरोपी विशाल पाल और शिवम भागने में सफल रहे। पुलिस के अनुसार बदमाशों के पास से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया।

नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जिला के इकोटेक-प्रथम क्षेत्र के लुक्सर गांव में एक व्यक्ति के 11 वर्षीय बेटे को अपहरण कर 30 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए, जबकि उनके दो साथी मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) अभिषेक वर्मा ने बताया कि इकोटेक-प्रथम क्षेत्र के लुक्सर गांव निवासी मेघ सिंह ने बीती रात को सूचना दी कि उनका 11 वर्षीय बेटा घर से लापता है।

सिंह ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उनके पास एक फोन आया था, जिसमें उनसे कहा गया कि उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है। पीड़ित के अनुसार, अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़ने के एवज में 30 लाख रुपये की फिरौती की मांग कर रहे थे।

