नवरात्र में बहू को जहर दिया?, बेटा पैदा नहीं होने पर लिंग परीक्षण करवाकर 2 बार कराया गर्भपात, सीआईएसएफ में तैनात सोनू मलिक ने पत्नी रितु को मार डाला, मां ने दिया साथ

Highlights अपनी बहन की शादी में हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था। रितु की सास और पति सोनू मलिक ने लिंग परीक्षण करवाने को कहा था। गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया तथा दो बार गर्भपात करवाया।

Noida: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में तैनात एक व्यक्ति और उसकी मां ने एक विवाहिता को कथित रूप से जहर देकर मार डाला। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि महिला के भाई ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस उपायुक्त जोन द्वितीय शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि बागपत जिले के रहने वाले अंकित तोमर ने बुधवार रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन रितु की शादी 2014 में हिंदू रीति रिवाज से बागपत के ही रहने वाले सोनू मलिक से हुई थी जो सीआईएसएफ के ग्रेटर नोएडा में स्थित बटालियन में आरक्षी के पद पर कार्यरत है।

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि तोमर की शिकायत के अनुसार उसने अपनी बहन की शादी में हैसियत से बढ़कर दान दहेज दिया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित के अनुसार उसकी बहन को दो बेटियां पैदा हुईं, जिनकी उम्र क्रमशः आठ व पांच वर्ष है। उसके अनुसार पहली बेटी के जन्म से पूर्व गर्भावस्था के दौरान रितु की सास और पति सोनू मलिक ने लिंग परीक्षण करवाने को कहा था।

पहली संतान बेटी होने के बाद आरोपियों ने बेटे की चाहत में बाद में रितु के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया तथा दो बार गर्भपात करवाया। तोमर ने आरोप लगाया कि बेटा पैदा नहीं होने के कारण सोनू मलिक और उसकी मां उसकी बहन के साथ मारपीट करते थे। पीड़ित के अनुसार उसकी बहन एक वर्ष तक मायके में आकर रही।

बाद में समाज के लोगों के दबाव में उन्होंने अपनी बहन को विदा किया। पीड़ित के अनुसार 23 सितंबर की शाम को उसकी बहन का फोन आया था जिसमें उसने बताया था कि आरोपी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और हत्या की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद अचानक फोन कट गया।

तोमर ने बताया कि अनहोनी की आशंका होने पर वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ 24 सितंबर को सुबह सोनू मलिक के लखनावली गांव स्थित किराए के मकान पर पहुंचा, जहां पता चला कि उसकी बहन ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उन्हें बताया कि रितु की मौत हो गई है।

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि बेटा पैदा नहीं होने पर उसकी बहन की सास शकुंतला और उसके पति सोनू मलिक ने उसके साथ मारपीट की और उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है।

Web Title: Noida failing produce son sex determination test 2 abortions CISF jawan Sonu Malik killed his wife Ritu mother supported him