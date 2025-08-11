Highlights डे केयर में मासूम संग बर्बरता, 15 महीने की बच्ची को पीटा, दांत से काटा, देखें वीडियो

Noida Daycare Video Viral: उत्तर प्रदेश के नोएडा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक डे केयर सेंटर में एक नौकरानी द्वारा 15 महीने की मासूम बच्ची संग बर्बरता की गई है। मामले का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें नौकरानी बच्ची को प्लास्टिक से मारती हुई नजर आ रही है, जब मां डे केयर पहुंची तो वहां उसे बच्ची रोती बिलखती मिली। घर आकर मां ने उसकी दोनों जांघों पर गोलाकार निशान देखा और डॉक्टर के पास पहुंची। इसके बाद मां ने डे केयर वालों से सीसीटीवी फुटेज मांगी जिसमें नौकरानी बच्ची को मारती पीटती नजर आ रही थी। मामले की गंभीरता को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और बच्ची का मेडिकल कराया गया जिसमें चोटों की पुष्टि हुई। पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच चल रही है।

पारस टेरा सोसाइटी नोएडा में नियमों को ताक पर रख कर संचालित ब्लीपी डे केअर की नाबालिक (16वर्ष)सहायिका द्वारा 15 माह की बच्ची (वेदांसी) के साथ मार पीट व मुह से काट कर घायल कर दिया गया

